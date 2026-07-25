إسكتلندا تطلب دعما عسكريا لمكافحة حريق غابات ضخم في متنزه كيرنجورمز

طلب الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني، اليوم السبت، دعما عسكريا من الحكومة البريطانية للمساعدة في مكافحة حريق غابات واسع النطاق اندلع في متنزه كيرنجورمز الوطني، فيما يواصل أكثر من 500 من رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة عليه منذ نحو 10 أيام، بعدما أجبر السكان في المنطقة النائية على إخلاء منازلهم.

وقال سويني إن الحريق لا يزال يمثل "حادثا كبيرا وخطيرا"، لكنه أشار إلى تحسن الوضع خلال فترة ما بعد ظهر اليوم، موضحا أن الطلب المقدم إلى الحكومة البريطانية يتضمن توفير دعم جوي لتعزيز الموارد الحالية المستخدمة في مكافحة الحريق.

واندلع الحريق قرب قرية جلينمور في 15 يوليو الجاري، وأدى إلى إجلاء سكان ومخيمات، فيما امتدت النيران على مساحة تقدر بنحو 6 كيلومترات مربعة من الأراضي العشبية والأشجار الصغيرة، وسط صعوبات بسبب تغير اتجاهات الرياح التي سرعت انتشار الحريق.