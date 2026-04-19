مواجهة قوية بين ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي .. اليوم

يستعد فريق ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت لخوض مواجهة قوية عصر اليوم الأحد أمام غريمه التقليدي إيفرتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

مواجهة مرتقبة في ديربي الميرسيسايد

تقام المباراة على ملعب هيل ديكنسون ستاديوم، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة. وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الجولة، نظرًا لقوة التنافس التاريخي بين الفريقين في ديربي الميرسيسايد، الذي دائمًا ما يشهد إثارة وندية كبيرة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، ساعيًا لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. في المقابل، يتواجد إيفرتون في المركز العاشر برصيد 47 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

طموحات ليفربول نحو دوري الأبطال

يسعى ليفربول خلال مواجهة اليوم إلى حصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل اشتداد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى. ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، ومواصلة الضغط على منافسيه المباشرين في سباق التأهل الأوروبي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.