شبكة "بريكس": أندونيسيا تكثف حملاتها السياحية في الصين لجذب المزيد من الزوار

أفادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، اليوم /الخميس/، بأن أندونيسيا تكثف حاليا حملاتها السياحية في الصين لجذب المزيد من الزوار حيث تعد الصين من الأسواق السياحية ذات الأولوية بالنسبة لأندونيسيا.

وأضافت الشبكة الإعلامية أن أندونيسيا بدأت حملاتها الترويجية في السوق الصينية، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات السياحية في شنغهاي وقوانغتشو، بهدف توسيع شبكات التعاون بين العاملين في قطاع السياحة في البلدين.

وأشارت الشبكة الدولية إلى تصريحات نائبة شؤون التسويق في وزارة السياحة الأندونيسية، ني مادي أيو مارثيني، التي تؤكد فيها أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة عدد السياح الصينيين الوافدين إلى أندونيسيا، كما أنها تأتي ضمن برامج الوزارة الرئيسية للترويج للسياحة عالية الجودة، بما في ذلك السياحة البحرية والسياحة العلاجية.

وأوضحت مارثيني أن نمو الحركة السياحية من الصين يدعمه تعزيز الربط الجوي بين البلدين، لا سيما مع استمرار نمو الرحلات المباشرة من المدن الصينية إلى وجهات أندونيسية مثل بالي وجاكرتا وسورابايا ومانادو.

وقد عرضت وزارة السياحة الأندونيسية في الصين مجموعة من الوجهات ذات الأولوية، من بينها بالي ولومبوك وسورابايا وجاكرتا، إلى جانب منتجات سياحية متنوعة تشمل السياحة الثقافية والطبيعية والبحرية والسياحة العلاجية. كما شملت الفعاليات لقاءات مهنية وجلسات تواصل مع شركاء قطاع السياحة.

وحققت الفعاليات في شنغهاي وقوانغتشو أكثر من 12 ألف زائر محتمل، مع صفقات متوقعة بقيمة 6.17 مليون دولار أمريكي، وعائدات محتملة من النقد الأجنبي تقدر بنحو 14.96 مليون دولار.

وتعد الصين من الأسواق السياحية ذات الأولوية بالنسبة إلى أندونيسيا، إذ بلغ عدد السياح الصينيين الوافدين إلى البلاد في عام 2025 نحو 1,344,074 زائرا، لتصبح الصين رابع أكبر مصدر للسياح الدوليين إلى أندونيسيا بعد سنغافورة وماليزيا والهند.