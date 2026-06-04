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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فترة أقصى الاحتياجات.. تفاصيل خطة صيانة وتأهيل المحطات والمنشآت المائية بالدقهلية

وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة حالة المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية
وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة حالة المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية
حنان توفيق

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف المائي وحالة المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية.

استعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بالدقهلية

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة الدقهلية، حيث تم حتى الآن تطهير 1820 كيلومترا من الترع، و1127 كيلومترا من المصارف، كما تتواصل متابعة أجهزة الري والزراعة لأعمال تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، حيث تم تطهير 722 كيلومترا من المساقي الخاصة حتى الآن.

كما تم استعراض موقف أعمال صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية بإجمالي 38 منشأً، تم الانتهاء من 13 منشأً مائيا منها، وجارٍ العمل في 25 منشأً آخر.

فيما تم عرض موقف صيانة محطات الخلط الوسيط بنطاق محافظة الدقهلية بإجمالي 87 محطة خلط، وعرض موقف أعمال صيانة محطات الرفع، حيث تم الانتهاء من صيانة محطتي المطرية الجديدة والقديمة، وجارٍ تأهيل وصيانة بعض المكونات في محطات (الجنينة - الإيراد القديمة والجديدة - بني عبيد - بساط - صدقا - النظام - مصرف (2) القديمة والجديدة - البلامون - قلبشو).

وتم عرض إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد وزير الري استمرار جاهزية المنظومة المائية بكافة المحافظات، وكذلك بمحافظة الدقهلية، لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.

ووجه الدكتور سويلم، الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية بإنهاء كافة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وإدراج موقف التطهيرات على المنصة الإلكترونية لمتابعة التطهيرات، مع استمرار رصد موقف الحشائش باستخدام صور الأقمار الصناعية ومقارنتها بالموقف على الطبيعة، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة تطهير المساقي الخاصة، وتفعيل دور الروابط في التعاون مع الوزارة في إدارة المياه.

كما وجه باستمرار متابعة أعمال صيانة محطات الرفع، وصيانة البوابات، والالتزام بالمناوبات، والمتابعة المستمرة للمناسيب بشبكة الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المنتفعين.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المنظومة المائية الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية

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