أحمد حسن: القمة قد تشهد مفاجأة في تشكيل الزمالك

كشف الإعلامي احمد حسن عن وجود مفاجاة في احد مراكز بتشكيل الزمالك

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مباراة القمة قد تشهد مفاجأة في تشكيل الزمالك بأحد المراكز

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.