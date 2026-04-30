مفاجأة في الجبهة اليمنى.. شوبير يكشف خطة توروب أمام الزمالك

فجر الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة «أون سبورت» مجموعة من التساؤلات الفنية حول استعدادات النادي الأهلي لمباراة القمة أمام نادي الزمالك، خاصة فيما يتعلق بالجبهة اليمنى وخيارات المدير الفني.

وأشار شوبير إلى أن المدير الفني للفريق، توروب، يدرس إجراء تغيير مفاجئ في مركز الجبهة اليمنى، من خلال الدفع بلاعب بديل بدلًا من أحمد عيد، في إطار بحثه عن حلول تكتيكية لمواجهة الزمالك.



كما لفت إلى احتمالية مشاركة حسين الشحات بشكل أساسي في اللقاء، من أجل تعزيز القدرات الهجومية للفريق خلال المواجهة المرتقبة.

وتطرق شوبير كذلك إلى ملف بعض الصفقات داخل الأهلي، متسائلًا عن أسباب غياب بعض اللاعبين عن المشاركة، مثل المدافع عمرو الجزار الذي كان ضمن حسابات المنتخب الوطني، إضافة إلى لاعب يُدعى «كامويش» الذي لا يزال موقفه غير محسوم بين الاستمرار أو الرحيل في الفترة المقبلة.