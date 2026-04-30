أحمد شوبير ينتقد التحكيم المصري بعد تعادل أتلتيكو مدريد وأرسنال

علّق أحمد شوبير على مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال التي انتهت بالتعادل (1-1) في دوري أبطال أوروبا، مسلطًا الضوء على الجدل التحكيمي المصاحب للقاء.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته عبر راديو «أون سبورت»، أن هدفي المباراة جاءا من ركلتي جزاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات التحكيمية تُثير أزمات كبيرة في الكرة المصرية، وغالبًا لا يتم احتسابها بنفس الشكل.

وانتقد شوبير المنظومة التحكيمية المحلية، موضحًا أنه في حال عرض نفس اللقطات على الحكام المصريين، فسيكون الرأي الغالب أنها لا تستحق احتساب ركلات جزاء، وهو ما يكشف عن اختلاف واضح في تفسير وتطبيق القانون.

واختتم بالإشارة إلى المفارقة، حيث قد يتعرض الحكم المصري لعقوبات أو إيقاف بسبب قرارات تُعتبر طبيعية في الملاعب الأوروبية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في المعايير التحكيمية بين البطولات المحلية والقارية.