شوبير يكشف كواليس جلسة توروب وياسين منصور : القصة صعبة قوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس الاجتماع الذي تم بين ييس توروب المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، وهما المكلفان بالإشراف على كرة القدم بالنادي من قبل محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال أحمد شوبير: "القصة صعبة قوي بين الأهلي وتوروب، وأنا قلت كتابة العقود في الأهلي بعافية شوية وما تردد عن وجود اجتماع بين ييس توروب مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ صحيح ولكنه كان اجتماع على عجالة بسبب مستر توروب".

وتابع شوبير:"توروب تحدث مع ثنائي مجلس الأهلي عن الناحية الفنية لكن من ناحية العقد قال لهم فيه الوكالة بتاعتي اكلموا معاهم ورفض الحديث والاستماع لأي مقترحات عرضوها عليه".

وأوضح شوبير: "هو توروب عنده وكيلين واحد دنماركي والثاني أردني والوكيل الدنماركي محامي فلسه الأهلي بيشوف ينهي القصة ازاي لكن أرجع وأقول إن كتابة العقد كانت سيئة جدًا، ما برضه عمري ما شفت عقد يكتب يتقال ينتهي بنهاية الموسم الجديد"



وأضاف شوبير: "لكن اللي يقول لك الموضوع انتهى قل له لأ الأمر صعب والراجل رفض تماما يتكلم في هذا الأمر، وقال لهم زي ما تعاقدتم مع الوكيل نخرج من خلاله، الموضوع زي ما بيقولوا في الإنجليزية شديد الحرج ومعقد، ودائما الوكلاء بيحبوا الكلام يكون معاهم مباشرة