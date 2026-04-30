6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المحلية نحو مباراة القمة التاريخية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ذكريات بين السعيدة والحزينة للجماهير ولكن لا أحد ينظر ذكرى مباراة الـ 6-1.

وتصادف أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بنفس شهر مايو الذي يحمل ذكرى المباراة التاريخية بين الفريقين.

ولعب الأهلي ضد الزمالك في موسم 2001-2002 والتي أنتهت لصالح الأحمر بنتيجة تاريخية 6-1 وكانت في شهر مايو.

وتقام مباراة القمة 132 في الموسم الحالي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 1 مايو في بطولة الدوري المصري.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.