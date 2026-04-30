عمرو اديب : أنا مش مطمن لمباراة الأهلي

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن قلقه بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز



وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي اكس :" حاجتين فى الكوره ، اولا مش مطمن خالص لماتش الاهلى ، ثانيا مش مصدق ان محمد صلاح رايح نادى تركى ! ".

يستعد الجمهور المصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة



ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة، في تمام الثامنة مساء

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.