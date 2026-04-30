شوبير : اتجاه داخل الأهلي لتعيين وليد سليمان منسقًا عامًا للفريق الأول

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اتجاه داخل النادي الأهلي للاستعانة بـ وليد سليمان في منصب جديد داخل الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن حالة من القلق تسيطر على الأجواء داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن الاستقلالية في اتخاذ القرارات لم تعد كما كانت، وأن الأمور أصبحت “متناثرة” بين أكثر من جهة، وهو ما أثر على استقرار الفريق.



وأضاف أن هناك اتجاهًا لتولي وليد سليمان منصب المنسق العام لفريق الكرة، مع تركه منصبه الحالي في قطاع الناشئين، مؤكدًا أن “الحاوي” حقق نجاحات واضحة في تطوير القطاع وترك بصمة مميزة خلال الفترة الماضية.



وأشار شوبير إلى أنه لا يملك الصورة الكاملة لما سيحدث في المرحلة المقبلة، لكن التحركات الحالية تعكس رغبة الإدارة في إعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق الأول.