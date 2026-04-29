أحمد شوبير: رحيل سيد عبد الحفيظ كان له تأثير على الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لا يوجد انتماء لأشخاص داخل الأندية حتى لو كانوا أعظم النجوم، مشيرًا إلى أن قيمة الانتماء الحقيقية تكون للنادي فقط.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع داخل المنظومة الرياضية، مؤكدًا أن النادي الأهلي هو الأصل وليس الأشخاص.

وأضاف أن بعض القرارات داخل الأهلي ساهمت في تغيير مسار الأمور، موضحًا أن الفريق كان يسير بشكل جيد مع المدير الفني مارسيل كولر، وكذلك قبل رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وهو ما كان له تأثير على الاستقرار داخل الفريق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

بتلك النتائج يتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

