أحمد شوبير: الاستقرار كان مفتاح نجاح الأهلي مع كولر

قال أحمد شوبير إن النادي الأهلي عاش فترة مميزة على المستوى الفني تحت قيادة المدرب مارسيل كولر، حيث نجح الفريق في تحقيق نتائج قوية والتتويج بعدة بطولات، قبل أن يدخل في مرحلة من التراجع وعدم الاستقرار أثّرت على مسيرته.



وأوضح شوبير أن الأهلي كان قريبًا من تحقيق إنجازات أكبر، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق كان يفصله عن بلوغ النهائي لحظات قليلة في بعض المباريات، قبل أن تتغير النتائج بشكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة.



وأضاف أن الأزمة لم تكن فنية فقط، بل جاءت نتيجة سلسلة من التغييرات الإدارية والفنية داخل النادي، بدأت برحيل سيد عبد الحفيظ، إلى جانب تغييرات متتالية في الأجهزة الفنية والإدارية خلال فترة قصيرة، وهو ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار.



وأشار إلى أن الأهلي اعتاد في فترات سابقة على الاستقرار داخل منظومته، وهو ما ساعده على بناء فرق قوية قادرة على حصد البطولات باستمرار، مستشهدًا بتجارب ناجحة في تاريخ النادي.



واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الجهاز الفني بقيادة كولر، مع استمرار بعض العناصر الإدارية، كان من الممكن أن يساهم في استمرار قوة الفريق وقدرته على المنافسة، رغم أي تعثرات طبيعية في كرة القدم.