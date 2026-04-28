شوبير: ممكن من دلوقتي أبارك للزمالك بالتتويج بالدوري

هنأ الإعلامي أحمد شوبير لاعبي القلعة البيضاء بعد التعادل أمام انبي في مباراة أمس، ضمن مباريات الدوري.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ''ممكن من دلوقتي أبارك للزمالك بالتتويج بالدوري، لكل مجتهد نصيب يا جماعة ومن جد وجد ومن زرع حصد وحان موسم الحصاد والموضوع خلاص محسوم الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا''.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية خلال الأيام المقبلة حيث سيلعب مع الزمالك في قمة الكرة المصرية بدورى nile.

وأعلنت منصة تذكرتي نفاد كافة التذاكر التي تم طرحها لمباراة القمة المنتظرة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والزمالك، وهي المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة لمجموعة تحديد بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أعلنت منصة تذكرتي نفاد كافة تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك، وذلك بعد نحو 16 ساعة من طرحها للحجز أمام الجمهور.