الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير ومساندة الفريق أمام وادي دجلة

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لدعم ومساندة فريقها ومشاهدة لقاء الاتحاد السكندري ووادى دجلة فى إطار مباريات الأسبوع السابع من المرحلة النهائية لبطولة الدورى العام والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 2026 _4_29 الساعة الثامنة مساءً بإستاد السلام.

وجاء ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة.

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية.