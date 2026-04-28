مدير منتخبات الأثقال: نخوض 3 بطولات كبرى .. وجاهزون للمونديال بثقة كبيرة في “الأوناش

أكد علاء حسن كامل، مدير منتخبات رفع الأثقال، أن مصر تستعد لاستضافة ثلاث بطولات كبرى، هي بطولة العالم للناشئين والناشئات، وكأس البحر المتوسط، وبطولة أفريقيا للكبار ، ما يعكس الثقة الكبيرة من جانب الاتحادين الدولي والأفريقي واتحاد البحر المتوسط في قدرات مصر التنظيمية، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وخبرات واسعة في استضافة الأحداث الكبرى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة.

وأوضح أن المنتخب الوطني جاهز لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات، المقرر انطلاقها بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو المقبل، مؤكدًا أن قائمة المنتخب تضم مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

وأضاف أن البطولة ستكون على مستوى فني مرتفع في ظل مشاركة عدد كبير من أبرز لاعبي العالم، مشددًا على أن اتحاد رفع الأثقال وفر كل سبل الدعم والإعداد الأمثل للمنتخب من أجل الظهور بشكل مشرف وتحقيق أفضل النتائج.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، والتي تضم 16 لاعبًا ولاعبة بواقع 8 ناشئين و8 ناشئات.

وجاءت قائمة الناشئين كالتالي: السيد علي عطية (65 كجم)، محمود متولي (71 كجم)، إياد محمد (71 كجم)، عبدالرحمن حسين (79 كجم)، علي عبد الراضي (79 كجم)، مصطفى محمود بكري (88 كجم)، مصطفى عبدالحي (94 كجم)، محمد مجدي (+110 كجم).

بينما تضم قائمة الناشئات: فاطمة عبدالنبي (48 كجم)، بسمة جنيدي (53 كجم)، ياسمين عبدالله (58 كجم)، عبير محمد مصطفى (69 كجم)، أميرة محمد عبد الرحمن (77 كجم)، حنين السيد (77 كجم)، رحمة أحمد (86 كجم)، شمس محمد (+86 كجم).