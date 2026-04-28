القمة 132 كلمة السر.. هل يتوج الزمالك بالدوري على حساب الأهلي؟

بات نادي الزمالك على بعد خطوات قليلة من حسم لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في ظل مشهد تنافسي مشتعل في الجولات الأخيرة وبعد نتائج مؤثرة أعادت ترتيب حسابات الصدارة بشكل واضح.

ويقترب الفريق الأبيض من التتويج باللقب رقم 15 في تاريخه مستفيدا من تفوقه في المواجهات المباشرة وتراجع نتائج أقرب منافسيه.

وجاءت قوة موقف الزمالك في جدول الترتيب مدعومة بانتصارين مهمين على بيراميدز في مواجهتي الدورين الأول والثاني حيث حسم كل مباراة بهدف دون رد وهو ما منح الفريق أفضلية مباشرة في سباق القمة.

كما ساهمت خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في زيادة الفارق المعنوي والفني داخل المنافسة، لتتقلص فرص الفريق الأحمر في العودة بقوة إلى سباق اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

صدارة مشتعلة وترتيب متقارب

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة ويليه سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة في جدول يعكس مدى اشتعال المنافسة مع اقتراب خط النهاية.

هذا التقارب في النقاط يجعل الجولات المتبقية حاسمة بشكل كبير حيث لا تزال جميع الاحتمالات قائمة وإن كان الزمالك يملك أفضلية نسبية سواء من حيث النقاط أو نتائج المواجهات المباشرة.

سيناريوهات الحسم في القمة 132

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة، في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري

وتعد هذه المباراة بمثابة "عنق الزجاجة" في مشوار التتويج إذ أن نتيجتها قد تحسم شكل البطولة بشكل شبه نهائي ففي حال تمكن الزمالك من تحقيق الفوز بأي نتيجة في القمة 132 مع تعثر بيراميدز أمام إنبي في المباراة التي تقام في نفس اليوم، فإن الفريق الأبيض سيحسم لقب الدوري رسميا دون انتظار الجولات المتبقية.

أما في حال فوز الأهلي، ومع خسارة أو تعادل بيراميدز أمام إنبي فلن يتمكن الفريق السماوي من تجاوز نفس الرصيد حتى إذا حقق الفوز في مبارياته المتبقية.

وفي هذه الحالة، ستكون الأفضلية لصالح الزمالك أيضا، مستندا إلى تفوقه في المواجهات المباشرة أمام بيراميدز وهو معيار حاسم في حال التساوي بالنقاط.

حسابات معقدة لكن الأفضلية للزمالك

تعكس هذه السيناريوهات أن طريق التتويج لا يزال مرتبطا بعدة نتائج متزامنة إلا أن الزمالك بات في موقف قوي للغاية مقارنة بمنافسيه خاصة مع امتلاكه أفضلية معنوية بعد التفوق في المواجهات الكبرى، واستغلال تعثر المنافسين في لحظات حاسمة من الموسم.

كما أن الحالة الفنية للفريق في الفترة الأخيرة، إلى جانب استقراره النسبي، تمنحه دفعة إضافية قبل الدخول في الجولات الحاسمة، التي قد تشهد تتويجا مبكرا حال توافر النتائج المناسبة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

ويتبقى لنادي الزمالك ثلاث مواجهات فقط في بطولة الدوري، ستكون جميعها على درجة عالية من الأهمية، وجاءت كالتالي:

الزمالك × الأهلي: الجمعة 1 مايو – الساعة 8 مساءا – استاد القاهرة الدولي

سموحة × الزمالك: الثلاثاء 5 مايو – الساعة 8 مساءا – استاد برج العرب

الزمالك × سيراميكا كليوباترا: الجمعة 15 مايو – الساعة 8 مساءا – استاد القاهرة الدولي

وتحمل هذه المباريات الثلاث طابعا مصيريا، خاصة أن مواجهة الأهلي قد تكون مفتاح الحسم بينما تمثل مباراتا سموحة وسيراميكا كليوباترا اختبارًا نهائيًا لترسيخ أحقية الزمالك في التتويج باللقب.