الأهلي خارج قائمة أفضل 100 نادي عالميا.. وبيراميدز يتصدر الأندية المصرية

شهد التصنيف العالمي الأخير للأندية الصادر عن موقع "فوتبول داتا بيز" مفاجأة بارزة بعدما خرج الأهلي من قائمة أفضل 100 نادي في العالم في تراجع لافت مقارنة بمكانته المعتادة خلال السنوات الماضية، بينما واصل بيراميدز تقدمه ليصبح الأعلى تصنيفا بين الأندية المصرية.

وجاء الأهلي في المركز 104 عالميا كما احتل المرتبة الثالثة على مستوى قارة إفريقيا خلف ماميلودي صن داونز المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني إفريقيا.

في المقابل، حقق بيراميدز قفزة قوية بعدما احتل المركز 77 عالميا ليصبح النادي المصري الأعلى تصنيفا في انعكاس واضح للتطور الكبير في نتائجه ومستواه خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

أما الزمالك، فجاء في المركز 185 عالميا ليحتل المرتبة السادسة إفريقيًا، والثالثة محليًا خلف بيراميدز والأهلي، وذلك بالتزامن مع استعداده لمواجهات حاسمة محليًا وقاريًا، أبرزها لقاء القمة أمام الأهلي ونهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

بايرن ميونخ في الصدارة القائمة عالميا

وعلى المستوى العالمي، تصدر بايرن ميونخ قائمة أفضل أندية العالم متفوقا على أرسنال صاحب المركز الثاني وذلك قبل المواجهات المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض باريس سان جيرمان مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ بعدما بلغ هذا الدور عقب إقصاء ليفربول من ربع النهائي، بينما تأهل الفريق البافاري بعد تخطي ريال مدريد في مواجهة مثيرة.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي أتلتيكو مدريد مع أرسنال في صدام مرتقب على ملعب ميتروبوليتانو بعد أن تجاوز الفريق الإسباني عقبة برشلونة بينما أقصى أرسنال فريق سبورتينج لشبونة.

ويعكس التصنيف الجديد حجم التغيرات المتسارعة في كرة القدم العالمية والإفريقية حيث باتت النتائج الحديثة والاستقرار الفني عوامل حاسمة في تحديد مكانة الأندية على الساحة الدولية.