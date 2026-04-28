مفيش أمل.. أحمد شوبير يثير الجدل بتصريحات قوية عن مستقبل الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فرص الأهلي في المنافسة على لقب الدوري أصبحت شبه منعدمة، مطالبًا الجماهير بعدم الحديث عن إمكانية التتويج في ظل الوضع الحالي للفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أوعى حد يقولي الأهلي عنده أمل في بطولة الدوري"، مشيرًا إلى أن إنهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا سيكون إنجازًا كبيرًا في الظروف الحالية، مضيفًا: "لو لحق دوري أبطال إفريقيا والمركز الثاني يبقى ما يشبه المعجزة".

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.