الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لمواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز لموسم 2025/2026.
 وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن التشكيل الأقرب للزمالك يشهد تواجد المهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن بدلًا من عمر جابر، إلى جانب حسام عبد المجيد ومحمود حمدي «الونش» ومحمود بنتايج وأحمد فتوح، فيما يقود خط الوسط كل من محمد شحاتة وخوان بيزيرا وعبد الله السعيد، مع تواجد شيكو بانزا وناصر منسي في الهجوم.


وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن التشكيل الأقرب للزمالك يشهد تواجد المهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن بدلًا من عمر جابر، إلى جانب حسام عبد المجيد ومحمود حمدي «الونش» ومحمود بنتايج وأحمد فتوح، فيما يقود خط الوسط كل من محمد شحاتة وخوان بيزيرا وعبد الله السعيد، مع تواجد شيكو بانزا وناصر منسي في الهجوم.
وأشار إلى أن هناك بعض الأسماء المطروحة ضمن حسابات الجهاز الفني، مثل عدي الدباغ ومحمد إسماعيل وآدم كايد، مع احتمالية إجراء تعديلات تكتيكية، من بينها توظيف محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن.
وعلى الجانب الآخر، أكد شوبير أن التشكيل المتوقع للأهلي لا يزال يشهد بعض الحيرة، خاصة في مركز حراسة المرمى، في ظل المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير بعد عودة الأول من الإيقاف.
وأضاف أن مركز الظهير الأيمن يمثل علامة استفهام داخل الأهلي، حيث يعد أحمد عيد الأقرب للمشاركة، مع وجود احتمالات للدفع بكريم فؤاد أو حتى توظيف أحد لاعبي خط الوسط في هذا المركز، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع حسم لقب الدوري، في ظل تقارب المستوى والمنافسة القوية بين الفريقين خلال الموسم الجاري.

شوبير الاهلي ناصر منسي

