بعد تراجع مستواه.. شوبير يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور

نفى أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا حول نية النادي الأهلي الاستغناء عن إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب تراجع مستواه.

وأكد شوبير في تصريحات، اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ أي عروض رسمية لضم اللاعب، مشددًا على أن اسمه غير مطروح للبيع، وأن سياسة النادي تقوم على دراسة أي عرض جاد فقط دون السعي للتفريط في عناصره الأساسية.



وأوضح أن الأنباء المتداولة بشأن عرض إمام عاشور للبيع «غير صحيحة»، لافتًا إلى أن اللاعب يملك فرصًا كبيرة للتواجد في التشكيل الأساسي خلال المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك.

كما أشار شوبير إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تقييم اللاعبين، موضحًا أن بعض الآراء قد تُسهم في تضخيم الانتقادات أو الإشادة، وهو ما ينعكس أحيانًا بشكل غير دقيق على مستوى الحكم على أداء اللاعبين.