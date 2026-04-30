تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بسبب الغيابات والاصابات

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إجراء تعديلات علي تشكيل ابناء الرداء الأحمر التي ستواجه الزمالك في الثامنه من مساء غد باستاد القاهرة في الجولة الخامسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري.

وكان الفريق قد خسر من نظيره بيراميدز في المباراة التي اقيمت باستاد الدفاع الجوي مساء الأثنين الماضي، ورفض الدنماركي ييس توروب المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية عقب مباارة بيراميدز حيث عاد الفريق الاحمر للتدريبات يوم الثلاثاء والذي شهد خضعت مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباراة الأخيرة لمران استشفائي بينما ادي باقي اللاعبين مباراة ودية مع مجموعة أخري من فريق الشباب.

وشهدت المباراة التي اقيمت في ثلث ملعب مشاركة كل عمر سيد معوض ويلسين كامويش ومحمد الشناوي مع خماسي من لاعبي فريق الشباب مواليد 2005 بينما شارك إمام عاشور مع مجموعة اللاعبين في الفريق المنافس.

وحسب المحاضرة التي عقدها الدنماركي ييس توروب المدير الفني فأن هناك إتجاهاً لإجراء تعديلات علي تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة حيث سيظهر احمد عيد في مركز الظهير الأيمن بديلاً من محمد هاني الذي يغيب بسبب تراكم الإنذارات وسيعود محمد الشناوي لحراسة مرمي الفريق بعد إنتهاء فترة الإيقاف .

وسيدفع ييس توروب بمحمد علي بن رمضان من بداية المباارة بجوار مروان عطية مع استمرار احمد نبيل كوكا في مركز الظهير الايسر وتواجد هادي رياض بجوار ياسين مرعي بسبب اصابة ياسر ابراهيم، ويبدو الخلال والنقاش حتي الأن فيمن يتم الدفع به في مركز قلب الهجوم خاصة بعد المستوي الصعب الذي ظهر عليه محمد شريف أمام بيراميدز.