منافس شرس للطيور المحلية.. كيف يؤثر المينا الهندي على البيئة المصرية؟

أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة تنفيذ مرحلة جديدة من برامج الرصد والمتابعة الخاصة بطائر المينا الهندي، بهدف الحد من انتشاره وتقليل تأثيراته السلبية على الأنواع المحلية، ضمن خطة تستند إلى أسس علمية وإجراءات ميدانية متكاملة لحماية النظم البيئية المصرية.

ورغم مظهره الأنيق وصوته اللافت وقدرته المدهشة على التكيف مع مختلف البيئات، فإن طائر المينا الهندي أصبح أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح في الانتشار على نطاق واسع داخل المدن والقرى والمناطق الزراعية، ليتحول من طائر دخيل إلى نوع غازي يهدد التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

من جنوب آسيا إلى مصر.. رحلة طائر دخيل

بحسب وزارة التنمية المحلية، ينتمي طائر المينا الهندي (Acridotheres tristis) إلى فصيلة الزرازير ورتبة العصفوريات، ويعود موطنه الأصلي إلى جنوب آسيا، قبل أن ينتقل إلى العديد من دول العالم عبر التجارة أو اقتنائه كطائر زينة.

وسُجل ظهور الطائر لأول مرة في مصر عام 1999 بشبه جزيرة سيناء، قبل أن يبدأ رحلة انتشار تدريجية شملت مدن القناة والقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وبعض مناطق الصعيد والسواحل المصرية، مستفيدًا من قدرته الكبيرة على التأقلم مع البيئات الحضرية والزراعية.

ويبلغ طول الطائر ما بين 23 و26 سنتيمترًا تقريبًا، ويتميز بجسم بني داكن ورأس وعنق أسودين، إلى جانب بقعة صفراء عارية حول العين ومنقار وأرجل صفراء زاهية، فضلاً عن شريط أبيض واضح يظهر على جناحيه أثناء الطيران.

لماذا يُعد المينا الهندي خطرًا على البيئة؟

تكمن خطورة المينا الهندي في كونه أحد الأنواع الغازية الأكثر قدرة على المنافسة والبقاء. فالطائر لا يكتفي بالتأقلم مع البيئة الجديدة، بل يزاحم الأنواع المحلية على الغذاء وأماكن التعشيش، ما يهدد استقرار العديد من الطيور الأصلية.

ويؤكد متخصصون في التنوع البيولوجي أن المينا يمتلك سلوكًا عدوانيًا نسبيًا تجاه الطيور الأخرى، حيث يستولي على الأعشاش ويطرد بعض الأنواع المحلية من مواطنها الطبيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع أعدادها تدريجيًا إذا لم تتم السيطرة على انتشاره.

كما يتميز الطائر بتنوع نظامه الغذائي، إذ يتغذى على الحشرات والثمار والحبوب وبقايا الطعام والمخلفات، وهو ما يمنحه قدرة أكبر على البقاء والتكاثر في مختلف الظروف البيئية مقارنة بالعديد من الأنواع المحلية.

خطة حكومية للسيطرة على الانتشار

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الأنواع الدخيلة والغازية باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.

وأوضحت أن التعامل مع طائر المينا يتم وفق برامج علمية تعتمد على الرصد المستمر والتقييم الميداني وتحديد آليات الإدارة المناسبة، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة والحد من التأثيرات السلبية للأنواع الغازية.

وتشمل الخطة الحكومية تنفيذ عمليات مسح ورصد ميداني لتحديد أماكن تركز الطائر ومتابعة تحركاته وانتشاره، بما يسمح بوضع خرائط دقيقة للمناطق الأكثر تأثرًا بوجوده.

إزالة الأعشاش وتقليل فرص التكاثر

من بين أبرز الإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية إزالة الأعشاش وسد الفتحات والأماكن التي يستخدمها الطائر للتعشيش داخل المباني والمنشآت خلال الفترات المناسبة من العام.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل فرص التكاثر ومنع زيادة أعداد الطائر بصورة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة البيئية، خاصة في المناطق الحضرية التي توفر له بيئة مناسبة للاستقرار والتوسع.

كما تتضمن الجهود متابعة مواقع التجمعات الرئيسية للطائر بصورة دورية وتقييم أوضاعها بشكل مستمر لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.

المعركة الحقيقية.. حرمان المينا من الغذاء

ترى الجهات البيئية أن الحد من مصادر الغذاء المتاحة للمينا الهندي يمثل أحد أهم محاور المواجهة، إذ يعتمد الطائر بدرجة كبيرة على المخلفات الغذائية المنتشرة في الشوارع والأسواق والمناطق المفتوحة.

ولهذا تعمل الجهات المختصة على تعزيز إجراءات النظافة العامة، وإحكام إغلاق صناديق القمامة، ومنع إلقاء بقايا الطعام بصورة عشوائية، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات الزراعية وتنظيف الأسواق والموانئ.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل جاذبية المناطق الحضرية للطائر، ومن ثم الحد من معدلات تكاثره وانتشاره.

حماية الطيور المحلية أولوية

بالتوازي مع إجراءات الحد من انتشار المينا، تعمل الدولة على تعزيز فرص بقاء الطيور المحلية من خلال تركيب صناديق أعشاش مصممة خصيصًا لاستقبال الأنواع الأصلية.

وتتميز هذه الصناديق بفتحات تسمح للطيور المحلية بالدخول، بينما تمنع طائر المينا الهندي من الاستيلاء عليها، في محاولة للحفاظ على التنوع الحيوي وضمان استمرار الأنواع المحلية في التكاثر داخل بيئاتها الطبيعية.

التوعية المجتمعية.. خط الدفاع الأول

وتؤكد وزارة التنمية المحلية أن نجاح جهود المواجهة لا يعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، بل يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، من خلال نشر الوعي بخطورة الأنواع الغازية على البيئة.

وتشمل حملات التوعية دعوة المواطنين إلى عدم تربية أو إطلاق الطيور الدخيلة في الطبيعة، والإبلاغ عن التجمعات الكبيرة للمينا الهندي، فضلاً عن التعريف بالتأثيرات البيئية والاقتصادية التي قد تترتب على انتشاره.

هل يمكن القضاء على المينا الهندي؟

من جانبه، أكد خبير التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية إيهاب عيد، أن طائر المينا الشائع بات خلال السنوات الأخيرة من أكثر الطيور الدخيلة انتشارًا في عدد كبير من الدول العربية، بعدما نجح في تكوين تجمعات مستقرة وكثيفة، ما يجعله ضمن أبرز الأنواع الغازية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي، مع مخاوف من امتداد تأثيراته مستقبلًا إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل قدرته على التكيف مع البيئات الحضرية والزراعية والاستفادة من التوسع العمراني وتوافر مصادر الغذاء في المناطق السكنية ومكبات النفايات.

وأضاف عيد في تصريحات لـ«صدى البلد» أن متابعة انتشار طائر المينا تثير قلقًا متزايدًا بشأن تأثيره على الطيور المحلية، لاسيما خلال موسم التكاثر، حيث يتسم بسلوك عدواني يجعله ينافس الأنواع الأصيلة على الغذاء وأماكن التعشيش، وقد يصل الأمر إلى إتلاف الأعشاش والاعتداء على الصغار، وهو ما ينعكس سلبًا على أعداد بعض الطيور المحلية ويؤدي إلى اضطراب في التوازن البيئي.

ولفت إلى أن هذا الطائر يتميز بذكاء سلوكي مرتفع وقدرة كبيرة على استغلال الموارد المتاحة، إذ لا يقتصر على منافسة الطيور الأخرى فحسب، بل يقوم أحيانًا بالاستيلاء على أعشاشها، إلى جانب نظامه الغذائي المتنوع الذي يشمل الحشرات والنباتات وبيض الطيور وصغارها، ما يعزز من قدرته التنافسية.

وأشار إلى أن خطورته تتزايد بسبب مرونته العالية في التكيف مع البيئات الحضرية، واعتماده على بقايا الطعام والمخلفات العضوية، فضلًا عن انتشاره في الحدائق والمباني وأعمدة الإنارة، الأمر الذي يساهم في تسريع تكاثره وتوسّع نطاق وجوده على حساب الأنواع المحلية.

وفي ظل استمرار برامج الرصد والمتابعة، يبقى طائر المينا الهندي نموذجًا واضحًا للتحديات التي تفرضها الأنواع الدخيلة على البيئة، ويعكس أهمية التخطيط العلمي والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع للحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي للأجيال المقبلة.