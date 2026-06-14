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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد أردني موسع في دمشق لتعزيز التعاون في قطاعات المياه والنقل والتجارة

وفد أردني موسع في دمشق لتعزيز التعاون في قطاعات المياه والنقل والتجارة
وفد أردني موسع في دمشق لتعزيز التعاون في قطاعات المياه والنقل والتجارة
أ ش أ

بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، يرافقه وفد وزاري رفيع يضم وزير المياه والري رائد أبو السعود، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات.

ومن المقرر أن يجري الوفد الأردني مباحثات مع نظرائهم في الجانب السوري، حيث تتركز اللقاءات على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق بين عمّان ودمشق.

يشار إلى أن العلاقات الأردنية السورية شهدت خلال شهر أبريل الماضي حراكا لافتًا، تمثل في انعقاد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية في عمان، في إطار أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني–السوري، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين من الجانبين.

وتركزت المباحثات حينها على ملفات التعاون الحيوي، خاصة في مجالات المياه والطاقة والنقل والتجارة، إلى جانب بحث سبل تسهيل حركة البضائع وتعزيز الربط اللوجستي، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والتعاون بين البلدين.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق وفد وزاري رفيع وزير المياه والري رائد أبو السعود وزير النقل نضال القطامين وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات

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