تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (12) سفن وتم تداول (15000) طن بضائع و(834) شاحنة و(144) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (7) سفن و(6000) طن بضائع و(524) شاحنة و(133) سيارة.

وشملت حركة الصادرات (5) سفن و(9000) طن بضائع و(310) شاحنات و(11) سيارة حيث استقبل ميناء سفاجا أربع سفن وهي PELAGOS Express و Alcudia Express والحرية وأمل بينما غادرت السفينة POSEIDON EXPRESS، كما شهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(257) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آور وسينا وآيلة.. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1708 ركاب بموانيها.