وزير ألماني يواجه تدقيقا إعلاميا لاستخدامه الذكاء الاصطناعي في صياغة خطابات رسمية

واجه وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرجر تدقيقا في وسائل الإعلام الألمانية بشأن استخدامه الذكاء الاصطناعي في إعداد خطابات ونصوص رسمية.

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد كشفت عن أن الخطابات البرلمانية ومقالات الرأي المنسوبة للوزير صيغت إلى حد كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

من جهتها، أكدت وزارة الرقمنة الألمانية أن فيلدبرجر يستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم العمل، وذكرت أنه يساعده في تنظيم الأفكار واقتراح الصياغات وتحسين النصوص مع خضوع جميع المواد الصادرة عن الذكاء الاصطناعي للمراجعة والاعتماد البشري الدقيق قبل نشرها.