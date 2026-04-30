الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيناريوهات الحسم.. هل يتوج الزمالك بالدوري أمام الأهلي؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي ضمن قمة الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز في مباراة قد تحمل في طياتها ملامح التتويج الرسمي للفريق الأبيض. 

ويخوض الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب في وقت تشتعل فيه المنافسة مع بيراميدز والأهلي ما يجعل القمة القادمة بمثابة منعطف حاسم في سباق اللقب هذا الموسم.

صراع الصدارة يشتعل قبل القمة

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث ما يمنح الفريق الأبيض أفضلية واضحة في سباق اللقب قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

سيناريوهات الحسم

يمتلك الزمالك فرصة ذهبية لحسم اللقب بشكل رسمي إذا نجح في جمع 6 نقاط فقط من مبارياته المتبقية دون النظر لنتائج المنافسين وهو ما يجعله الأقرب للتتويج.

كما يظل سيناريو الحسم المبكر واردا في حال تعثر بيراميدز أمام إنبي حيث قد يدخل الزمالك مواجهة القمة وهو على أعتاب التتويج قبل أن يحسمه رسميا إذا حقق الفوز على الأهلي.

حسابات معقدة في حال استمرار المنافسة

في حال فوز بيراميدز واستمرار المنافسة سيبقى الصراع مفتوحا حتى الجولات الأخيرة، لكن الزمالك سيظل في موقف قوي حيث يكفيه مواصلة الانتصارات لضمان التتويج دون الدخول في حسابات معقدة.

وتحمل مواجهة الأهلي طابعا خاصا ليس فقط لأنها ديربي الكرة المصرية الأبرز بل لأنها قد تتحول إلى ليلة تتويج رسمية للزمالك إذا جاءت النتائج في صالحه، ما يضيف مزيدا من الإثارة على واحدة من أقوى قمم الموسم.

وبين ضغط المنافسة وقوة الحسابات تبدو مواجهة القمة مرشحة لأن تكون واحدة من أكثر مباريات الدوري المصري تأثيرا في تحديد هوية البطل هذا الموسم.

