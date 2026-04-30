كشف اللواء شريف طلعت رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي بالشركة الإفريقية خطة وضوابط حضور الجماهير القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف اللواء شريف طلعت : وستشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حضور 40 ألف مشجع بالمناصفة بين الفريقين.

وواصل : ويحضر جماهير الدرجة الثالثة بعدد 16500 مشجع والدرجة الثانية 2000 مشجع ومشجع الأولي 1000 مشجع والمقصورة 500 مشجع

وأوضح اللواء شريف طلعت : سيتم فتح بوابات ستاد القاهرة بدءا من الساعة الثانية ظهرًا منعًا للتكدس والزحام امام البوابات.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.