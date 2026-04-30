طبيب عظام داخل الملعب.. من هو حكم قمة الأهلي والزمالك المرتقبة؟

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن هوية حكم مباراة القمة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، مؤكدًا أن اللقاء سيديره الحكم الألماني ماتياس يولنبيك.



ويبلغ يولنبيك من العمر 39 عامًا، ويعمل طبيب عظام إلى جانب مسيرته التحكيمية، في مزيج لافت بين المجال الطبي والتحكيمي يعكس شخصية منضبطة ومتعددة الجوانب.



ويتمتع الحكم الألماني بلياقة بدنية عالية وخبرات جيدة داخل الملاعب، إلى جانب شخصية قوية لا تتأثر بالضغوط الجماهيرية، وهي سمة ضرورية لإدارة مواجهة بحجم قمة الكرة المصرية.

كما يمتلك يولنبيك سجلًا إنسانيًا مميزًا، حيث كان من أوائل الحكام في الدوري الألماني الذين أوقفوا مباراة لمنح اللاعبين الصائمين فرصة الإفطار، في لقطة حظيت بإشادة واسعة وأبرزت مرونته في التعامل مع المواقف الإنسانية داخل المستطيل الأخضر.