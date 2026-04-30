قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو
جلسة مرتقبة بين وزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القمة 132.. فحص طبي لـ زيزو قبل مران الأهلي الختامي لمواجهة الزمالك

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

يخضع أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الخميس إلي فحص طبي قبل مران المارد الأحمر استعداد لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك فى مرحلة التتويج بـ الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير مشاركة زيزو فى لقاء القمة رقم 132 بالدوري الممتاز أمام الزمالك من عدمه عقب الفحص الطبي تحت إشرف الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

واشتكي زيزو من شعوره بـ الآم على مستوى العضلة الخلفية وخاض جزءا من مران أمس الأربعاء. 

ويخوض مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مرانه الختامي استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك فى مرحلة التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 5 نجوم سوبر أمام الزمالك وهم:

محمد هاني للإيقاف والمغربي يوسف بلعمري للإصابة والأنجولي يلتسين كامويش بسبب رؤية فنية ومحمد سيحا حارس المرمى لأسباب صحية وياسر إبراهيم للإصابة.

ويختتم مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب تدريباته استعدادا للقمة رقم 132 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعتبر مباراة القمة رقم 132 المواجهة الرابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات فيما حسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالتالي:
1- الزمالك – 50 نقطة
2- بيراميدز – 47 نقطة
3- الأهلي – 44 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة
5- المصري – 37 نقطة
6- إنبي – 36 نقطة
7- سموحة – 37 نقطة

الأهلي الزمالك الدوري زيزو توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

منى الصبان: مهرجان أفلام طلبة البريكس في مصر منصة لصناعة جيل سينمائي جديد

وزير خارجية الدنمارك السابق: حرب إيران وأمريكا تشكل خطرا كبيرا على العالم

متحدث التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

السرطان
السرطان
السرطان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد