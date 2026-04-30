رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

6 أشهر.. أمير هشام يكشف تحركات إدارة الأهلي لفسخ عقد توروب

توروب
توروب
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة النادي الأهلي تسعى بكل قوة الآن لفسخ عقد ييس توروب، وكان هناك اجتماعا عقد أول أمس الثلاثاء.

وقال أمير هشام عبر تصريحات إذاعية: عقد ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ اجتماعًا مع المدرب لمدة 40 دقيقة لفسخ العقد وديًا، ولم يتم التطرق للجوانب الفنية.

وأضاف: الأهلي عرض على توروب دفع الشرط الجزائي لمـدة 3 أشهر، بالإضافة إلى الشهور المتبقية من الموسم الحالي ليصل الإجمالي إلى 6 أشهر.

 والأهلي يحق له دفع الشرط الجزائي فقط مع بداية الموسم الجديد، لذلك اتجه النادي للتفاوض لحل الأمر وديًا.

وواصل: يحصل توروب في الأهلي على 256 ألف دولار، وتُجري المحاولات لإنهاء الملف سريعًا، حيث يتحصل المدرب على الـ6 أشهـر، وبإجمالي يحصل المدرب على مبلغ يصل لـ1.5 مليون دولار.

وأكمل: توروب من ياسين منصور وعبدالحفيظ التواصل مع الشركة ووكيله ( وهي تضم محامي دنماركي ووكيل دنماركي، ووكيل آخر يُدعي فراس.

وزاد: توروب لم يرفض الحديث عن الانفصال الودي ومال الملف مفتوحًا، وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لديهما رغبة نهائية بانهاء العقد.

وأشار إلى أن ياسين منصور يميل للمدرسة البرتغالية، خصوصًا المدرب برونو لاجي الذي سبق وقاد بنفيكا وكان مرشحًا لقيادة الأهلي في الموسم الحالي لكن الأمور لم تكتمل.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.

ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر

