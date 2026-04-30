جمال الزهيري: موسم الأهلي مع توروب انتهى بشكل صادم

أكد جمال الزهيري الناقد الرياضي، أن موسم الحالي للنادي الأهلي تحت قيادة المدرب توروب لم يكن ناجحًا، مشيرًا إلى أن الفريق ودع جميع البطولات التي شارك فيها، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس مصر، وأخيرًا بطولة الدوري.

وأوضح الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن الأهلي بحاجة ماسة لاستعادة مكانته القارية، مؤكدًا أن النجاح الإفريقي هو بوابة الفريق للمنافسة على بطولات أخرى محليًا ودوليًا.

وتطرق الزهيري إلى ملف صفقات الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن بناء الفرق لا يعتمد فقط على الأسماء الكبيرة، قائلًا إن “الأندية لا تبنى بأسماء النجوم وحدهم”.

وأضاف الزهيري أن لاعبي الأهلي يتحملون جزءًا كبيرًا من مسؤولية تراجع نتائج الفريق وخسارة بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين فقدوا الحافز والشغف داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء العام خلال الموسم.

وفيما يتعلق بمباراة القمة المقبلة، قال الزهيري إن الحسابات الرقمية تشير إلى أن نادي الزمالك هو الأقرب لحسم لقب الدوري، مؤكدًا أن فوز الأهلي في المباراة سيعيده للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.