الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طبيب عظام وملهوش تاريخ .. معلومات بارزة عن حكم قمة الأهلي والزمالك

عبدالله هشام

اقترب ماتياس يولينبيك لتولى مهمة إدارة الصافرة التحكيمية لمباراة الزمالك والأهلي والمقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بالقب.


من هو حكم القمة ماتياس يولينبيك

يعتبر ماتياس يولينبيك من مواليد 16 فبراير 1987 في مولهايم  بألمانيا ويعمل كطبيب عظام
وبدأ التحكيم في عام 2003 وحصل على الدرجة الثالثة الألمانية في 2014 وبعدها الدرجة الثانية 2016

وكانت أول مباراة للحكم في البوندسليجا 7 نوفمبر 2020 وأصبح حكم دائم في البوندسليجا من موسم 2021/2022

وعلى مستوى التحكيم الدولي بدأ مشواره في 2025 وأدار مباريات أوروبية (تصفيات + بطولات سنية)

ويحمل الألماني متوسط الكروت الصفراء في المباراة الواحد لنحو 3 أو 4 بطاقات في المباراة بينما الكروت الحمراء قليلة للغاية وعلى مستوى احتساب ركلات الجزاء فإنه يقوم باحتساب الواضح منها فقط.

ويعد الألماني صارم للغاية في الملعب ويميل لاستخدام البطاقات مبكرا لفرض سيطرته بجانب شخصيته الهادئة والقوية ومتميز في التواصل مع اللاعبين.

يستطيع الألماني العودة ومراجعة الـVAR بسهولة دون استهلاك وقت طويل.

الحكم الألماني ليس له علاقة بالأندية المصرية ولا يوجد له تاريخ بارز في إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك أو أية مواجهات أخري في البطولات المحلية أو القارية أو نظيرتها الدولية.

