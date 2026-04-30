إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت

أكد أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق لـنادي الزمالك، أن مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري تمثل ديربيًا تاريخيًا يتجاوز حدود مصر إلى القارة الإفريقية، نظرًا لقيمة الناديين وجماهيريتهما الكبيرة.

وأوضح إيناسيو في حواره مع ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن الزمالك يمر بفترة مميزة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم مستويات قوية، كما أنه ينافس على الألقاب ويستعد لخوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن فوزه في القمة قد يحسم سباق الدوري لصالحه.

وفي المقابل، أشار المدرب البرتغالي إلى أن الأهلي لا يعيش أفضل فتراته، موضحًا أن الفريق لم يعد بنفس القوة والثبات الذي اعتاد عليه جماهيره، حيث يقدم موسمًا متذبذبًا مقارنة بتوقعات جماهيره، رغم تاريخه الكبير وقدرته الدائمة على العودة.

وشدد إيناسيو على أن ما يقدمه الزمالك هذا الموسم ليس معجزة، بل نتيجة عمل جماعي وانضباط فني وتخطيط واضح، مؤكدًا أن النجاح في كرة القدم يأتي من خلال منظومة متكاملة تضم لاعبين وجهازًا فنيًا قادرين على تحقيق الانتصارات.

وأضاف أن حظوظ الزمالك تبدو أكبر للفوز في هذه المواجهة، لكنه حذر من مفاجآت مباريات الديربي، التي قد تخرج عن كل التوقعات، خاصة عندما تجمع فريقين كبيرين من مدينة واحدة مثل القاهرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمنياته بتتويج الزمالك باللقب، معبرًا عن ارتباطه الكبير بالنادي، ومشيرًا إلى تطور المنافسة في الدوري المصري في ظل ظهور فرق قوية مثل نادي بيراميدز ونادي سيراميكا كليوباترا، ما زاد من قوة وإثارة البطولة.