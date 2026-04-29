من هو روبرت شرودر؟ سجل تحكيمي بارز للحكم المرشح لإدارة قمة الأهلي والزمالك

يتصدر الحكم الألماني روبرت شرودر المشهد بقوة كأحد أبرز المرشحين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز، مستندًا إلى سجل تحكيمي متنوع على الصعيدين المحلي والقاري خلال الموسم الحالي.

وأدار شرودر 8 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، كان أبرزها مواجهة شتوتجارت وبوروسيا دورتموند في الجولة 28، والتي تعد من أبرز المباريات التي قادها في البوندسليجا.

وعلى المستوى الأوروبي، أدار الحكم الألماني مباراة واحدة في دوري المؤتمر الأوروبي جمعت بين أبيردين الاسكتلندي وستراسبورج الفرنسي، كما تولى إدارة مباراة ميتيلاند الدنماركي وهيبيرنيان الاسكتلندي في تصفيات الدوري الأوروبي.

ويمتلك شرودر أيضًا خبرة في إدارة المواجهات الجماهيرية، بعدما أدار قبل عام ديربي الاتحاد وأهلي طرابلس في الدوري الليبي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت جدلًا تحكيميًا عقب تقدم أهلي طرابلس باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم، معتبرًا أن قراراته أثرت على نتيجة اللقاء.

ولم تقتصر خبرات الحكم الألماني على إدارة المباريات من داخل الملعب، إذ تواجد كذلك على تقنية الفيديو في أكثر من مواجهة بارزة هذا الموسم، من بينها مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب عمله حكمًا لتقنية VAR في مواجهة بايرن ميونخ وسانت باولي بالدوري الألماني.

ويعكس هذا السجل التنوع الكبير في خبرات روبرت شرودر، ما يجعله اسمًا مطروحًا بقوة لإدارة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في حال الاستقرار رسميًا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم ألماني.