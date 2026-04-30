عصام سالم: المنطق يقول الزمالك أفضل من الأهلي.. ولكن مباريات القمة لا تعرف ذلك

أكد الناقد الرياضي عصام سالم أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي خارج التوقعات والمنطق، وذلك على الرغم من الحالة الفنية التي عليها الفريق الأحمر الآن، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الانتصار بالنسبة للفارق الأبيض.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «المنطق بيقول الزمالك أحسن والزمالك فرصته أكبر ولكن مباريات القمة لا تعرف المنطق».

وأردف قائلًا: «لاعبو الزمالك يحتاجون للفوز على الأهلي من أجل كرامة اللاعبين ومن أجل الاقتراب من لقب الدوري، حيث سيفصلهم وقتها الفوز على سموحة في المباراة المقبلة للتتويج رسميًا بلقب الدوري».

وأشار سالم إلى أن إنبي هو الفريق الوحيد حتى الآن الذي أفقد الزمالك 5 نقاط في الدوري هذا الموسم، مضيفًا أن نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز خففت من آثار صدمة تعادل الزمالك أمام إنبي.