أحمد سليمان : كان زمان المنافسة بين الزمالك والأهلي .. دلوقتي بقى فيه بيراميدز

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك علي فوز الابيض علي نظيره بيراميدز بهدف نظيف.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر :"كان زمان المنافسة بين الزمالك والأهلي.. دلوقتي بقى في بيراميدز في المنافسة معاهم".



واضاف :"امبارح عجبني دكتور كمال درويش معاك في البرنامج .. والزمالك بيكسب بيراميدز لأن بيراميدز كله زمالك .. في 6 لعيبه كانوا في الزمالك مع بيراميدز .. بيراميدز بقى أزمة للأهلي لازم نقتنع بكده.



واكمل :"ما وسام أبو علي ضيع فرص قدام الزمالك في السوبر الافريقي يا كابتن اكرامي .. هو في حاجه اسمها كده ".

واشار :"اللاعيبة اللي بتتربى في الزمالك لعيبه محترمة وأخلاقياتهم كويسة .. وبتخلص للمكان اللي بتلعب فيه لما تنتقل فيه".

وختم :"اللعيبه محترمه بدليل إن محدش من لاعيبة بيراميدز علق على ماتش امبارح ممكن يعلقوا لو لاعبوا حد تاني".