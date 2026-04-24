أحمد دويدار : برافو الجهاز الفني المحترم للزمالك اللي شغال على التفاصيل الصغيرة

علق أحمد دويدار نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق علي فوز القلعة البيضاء أمام بيراميدز مقابل هدف واحد نظيف.

وكتب دويدار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"الحمد لله مليون مبروووك لجمهور الزمالك العظيم اعظم جمهور في الكون برافو الجهاز الفني المحترم اللي شغال علي التفاصيل الصغيره وشكرا لكل اللاعبين الرجالة احنا الزمالك وان شاء الله الدوري والكونفدرالية زملكاوية".

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.