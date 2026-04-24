الزمالك يستهدف حارس إنبي لتدعيم حراسة مرمى الأبيض في الموسم الجديد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن وجود تحركات داخل نادي الزمالك لبحث تدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح الدردير عبر صفحته على فيسبوك" أن المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد تواصل خلال الأسبوع الحالي مع بودي سمير، حارس مرمى إنبي، لبحث إمكانية ضمه إلى صفوف الفريق في حال تم رفع أو فك القيد عن النادي.

وأشار إلى أن الحارس البالغ من العمر 25 عامًا يقدم مستويات مميزة مع الفريق البترولي خلال الفترة الأخيرة، ما جعله ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء.

واختتم بأن الصفقة المحتملة قد تكون من أوائل تدعيمات الزمالك في الموسم المقبل، إذا ما تم حل أزمة القيد بشكل رسمي.

حقق الزمالك فوزا مثيرا أمام نظيره بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية، مجموعة تحديد البطل، من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، تربع الزمالك علي صدارة جدول ترتيب مجموعة بطل الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 44 في وصافة الدوري.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.

نظام بطولة الدوري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.