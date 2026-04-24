رياضة

محمود فايز : أنا عجباني الحالة بتاعت جمهور الزمالك مع لاعيبته

علق محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر على أداء لاعبي وجمهور القلعة البيضاء أمام بيراميدز.

وكتب محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طيب… أنا عجباني الحاله بتاعت جمهور الزمالك مع لاعيبته… التلاحم والترابط والاتحاد والجنون.

شكلهم حلو وجميل… بيحلموا وشايفين حلمهم بيتحقق رغم كل مشاكلهم… (إيمان لا يفسر بالمنطق) 

و اللاعيبه بتجري ناحية مدرجهم وبيغنوا معاهم: حاله كلها جنون وحب وفرح وبهجه وشغف وهوس

هي دي الكورة والحالة المجنونه بكل تفاصيلها 

ليه كلمة بيزيرا “Vamos” نجحت رغم السخرية؟

لأنها بسيطة، قابلة للترديد، ومش مرتبطة بلغة أو تكتيك… أصبحت شعار لحالة نادي الزمالك… يالا للحلم… يالا للمجد… رغم كل مشاكلهم الماديه والاداريه وبيعهم للاعيبتهم علشان الباقي يعيش…

الكورة للجمهور… الكورة للمجانين… الكورة للهوس والحماس… الكورة أصلاً بتتلعب لتلك اللحظات المجنونه… جمهور ولاعبون يصدقون، ونادٍ رغم كل أزماته… مهاويسة ما زالوا يرددون بكل شغف Vamos… Vamos".

واقترب نادي الزمالك خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري المصري؛ بعدما حقق فوزًا مهمًا على بيراميدز في مرحلة التتويج، ليعزز موقعه في الصدارة، ويضع نفسه في موقف مريح نسبيًا قبل الجولات الأخيرة من المسابقة.

وحقق فريق الزمالك فوزاً مهماً على نظيره بيراميدز، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج من الدوري المصري.

وسجل البرازيلي “خوان بيزيرا” هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 83؛ بعد تمريرة سحرية من زميله الأنجولي شيكوبانزا.

وألغى محمد الغازي، حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، هدفاً للأنجولي شيكوبانزا فى الدقيقة "90+1"؛ بداعى التسلل.

وبهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك صدارته لترتيب جدول الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 44 في المركز الثاني.

كم يحتاج الزمالك للفوز بالدوري؟

وفق الحسابات الحالية؛ يحتاج الزمالك إلى جمع 8 نقاط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربع المتبقية، أي تحقيق الفوز في 3 مباريات؛ من أجل التتويج رسميًا باللقب دون الالتفات لنتائج منافسيه. 

وفي حال وصوله إلى 58 نقطة؛ لن يتمكن أي من الأهلي أو بيراميدز من اللحاق به حتى إذا فازا بجميع مبارياتهما المتبقية.

وتزداد فرص الفريق الأبيض بشكل أكبر إذا نجح في الفوز على الأهلي في المواجهة المباشرة المرتقبة، حيث سيحتاج وقتها إلى 4 نقاط فقط من باقي مبارياته لحسم اللقب بشكل نهائي، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في سباق التتويج.

فرص الأهلي للتتويج بالدوري

في المقابل، تظل المواجهات المباشرة عنصرًا حاسمًا في حال تساوي النقاط، إذ يتم الاحتكام إليها أولًا لتحديد البطل، وهو ما يمنح المباريات المتبقية طابعًا مصيريًا، خاصة لقاء القمة أمام الأهلي.

أما بالنسبة للمنافسين، فيحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية، مع انتظار تعثر الزمالك، سواء بالتعادل أو الخسارة؛ حتى يتمكن من العودة إلى المنافسة على اللقب.

بينما تقلصت فرص بيراميدز بشكل كبير، خصوصًا بعد خسارته المواجهات المباشرة أمام الزمالك، ما يجعل موقفه أكثر تعقيدًا.

وتبقى المباراة المقبلة أمام إنبي محطة مهمة في مشوار الزمالك، إذ يسعى الفريق لتحقيق الفوز، ومواصلة التقدم بثبات نحو اللقب، خاصة أن المواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد خسارته في الدور الأول.

وبشكل عام، أصبح مصير اللقب في يد الزمالك، حيث يكفيه تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المتبقية دون الاعتماد على نتائج الآخرين، وهو ما يعكس أفضلية واضحة للفريق في الأمتار الأخيرة من الدوري.

