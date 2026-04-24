حاملا درع رجل المبارة.. ظهور مميز لـ ابن خوان بيزيرا.. شاهد

شارك نجم الزمالك خوان بيزيرا صورة جديدة عبر انستجرام، بعد فوز الزمالك علي بيراميدز في المبارة الأخيرة.

وظهر ابن خوان بيزيرا في الصورة حاملاً كأس فوز برجل المبارة، ونالت الصورة اعجاب متابعيه وتفاعلوا معه.

وخلال من أسبوعين نجح البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك في تسجيل هدفين حاسمين في مسيرة الفارس الأبيض على المستوي القاري والمحلي.

بيزيرا أثبت أنه عريس كأس الكونفدرالية ونجح في تسجيل هدف حاسم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية في شباك فريق شباب بلوزداد الجزائري وتأهل من خلاله الفارس الأبيض إلي المباراة النهائية ليواجه اتحاد العاصمة الجزائري.

ونجح البرازيلي خوان بيزيرا في تسجيل هدف الفوز لصالح الزمالك في شباك فريق بيراميدز لتتعاظم فرص القلعة البيضاء في استعادة لقب بطولة الدوري الممتاز.

سجل البرازيلي خوان بيزيرا هدف فوز فريق الزمالك علي فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدقيقة 28 من ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2025-2026.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال فوزا غاليا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا.

جاء هدف البرازيلي خوان بيزيرا في شباب شباب بلوزداد الجزائري بتسديدة أرضية بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي، ليضع الزمالك في المقدمة.

وفي لقاء الإياب تعادل فريقا الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل الفارس الأبيض إلي نهائي كأس الكونفدرالية.