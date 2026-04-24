مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني
تنبيه رسمي من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
مش فارقلي .. رد فعل صادم من مسلم على اتهامات طليقته
الهضبة نموذج استثنائي .. محمود ياسين جونيور : أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب
ازدواجية لافتة .. ترامب يغفو مجددا باجتماع بعد سنوات من وصف بايدن بالنعاس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تسارع ضربات القلب.. متى يكون عرضًا طبيعيًا ومتى يستدعي القلق؟

الإصابة بالقلب
الإصابة بالقلب
محمد البدوي

يعاني كثير من الأشخاص من تسارع ضربات القلب أو الإحساس بها بشكل واضح، ما يثير القلق ويدفع البعض للاعتقاد بوجود مشكلة صحية خطيرة، لكن في الواقع، قد تكون هذه الحالة طبيعية في كثير من الأحيان، وترتبط بعوامل بسيطة يمكن التعامل معها بسهولة. 
 

طبيعة ضربات القلب

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن فهم طبيعة ضربات القلب ومتابعة بعض المؤشرات الأساسية؛ يساعدان في التفرقة بين الحالات الطبيعية وتلك التي تستدعي التدخل الطبي، خاصة مع انتشار القلق بين الشباب حول صحة القلب.


الانتباه لبعض العلامات المهمة

وأكد حسام موافي أن الإحساس بضربات القلب لا يعني بالضرورة وجود مرض خطير، لكنه يتطلب الانتباه لبعض العلامات المهمة.

تحذير من الإفراط في هذه الأطعمة تضر بصحة القلب

وأوضح، خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن من يشعر بسرعة أو وضوح في ضربات قلبه؛ يجب أن يركز على 3 عناصر رئيسية، وهي: “مدى انتظام الضربات، قوة النبض، وعددها في الدقيقة”.
 

ارتفاع ضغط الدم كمرحلة أولى 

وأشار إلى أن أي خلل في هذه العوامل؛ قد يكون وراء هذا الإحساس، سواء نتيجة ارتفاع ضغط الدم في مراحله الأولى، أو وجود مشكلات في صمامات القلب.

حكم وضع مريض القلب حبة تحت اللسان في نهار رمضان

تحليل وظائف الغدة الدرقية

وأضاف أن التشخيص غالبًا ما يكون بسيطًا، من خلال إجراء فحص "إيكو" على القلب، إلى جانب تحليل وظائف الغدة الدرقية، لافتًا إلى أن النتائج في معظم الحالات، خاصة لدى الشباب، تكون مطمئنة.

اعراض الأزمة القلبية عند النساء

الإصابة بأمراض قلب خطيرة

وشدد على أن الإصابة بأمراض قلب خطيرة في سن صغيرة، مثل 19 عامًا، وتُعد نادرة، باستثناء بعض الحالات الخاصة، كمن لديهم تاريخ مرضي مع الحمى الروماتيزمية، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية قادرة على اكتشافها بسهولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

تنشيط السياحة

وزارة السياحة والآثار تستضيف 155 وكيلا سياحيا

القومي للمرأة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية “Thyro Egypt 2026”

قومي المرأة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية Thyro Egypt 2026

بالصور

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

5 سيارات زيرو سجلت أعلى انخفاض في الأسعار خلال أبريل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد