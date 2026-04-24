تسارع ضربات القلب.. متى يكون عرضًا طبيعيًا ومتى يستدعي القلق؟

يعاني كثير من الأشخاص من تسارع ضربات القلب أو الإحساس بها بشكل واضح، ما يثير القلق ويدفع البعض للاعتقاد بوجود مشكلة صحية خطيرة، لكن في الواقع، قد تكون هذه الحالة طبيعية في كثير من الأحيان، وترتبط بعوامل بسيطة يمكن التعامل معها بسهولة.



طبيعة ضربات القلب

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن فهم طبيعة ضربات القلب ومتابعة بعض المؤشرات الأساسية؛ يساعدان في التفرقة بين الحالات الطبيعية وتلك التي تستدعي التدخل الطبي، خاصة مع انتشار القلق بين الشباب حول صحة القلب.



الانتباه لبعض العلامات المهمة

وأكد حسام موافي أن الإحساس بضربات القلب لا يعني بالضرورة وجود مرض خطير، لكنه يتطلب الانتباه لبعض العلامات المهمة.

وأوضح، خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن من يشعر بسرعة أو وضوح في ضربات قلبه؛ يجب أن يركز على 3 عناصر رئيسية، وهي: “مدى انتظام الضربات، قوة النبض، وعددها في الدقيقة”.



ارتفاع ضغط الدم كمرحلة أولى

وأشار إلى أن أي خلل في هذه العوامل؛ قد يكون وراء هذا الإحساس، سواء نتيجة ارتفاع ضغط الدم في مراحله الأولى، أو وجود مشكلات في صمامات القلب.

تحليل وظائف الغدة الدرقية

وأضاف أن التشخيص غالبًا ما يكون بسيطًا، من خلال إجراء فحص "إيكو" على القلب، إلى جانب تحليل وظائف الغدة الدرقية، لافتًا إلى أن النتائج في معظم الحالات، خاصة لدى الشباب، تكون مطمئنة.

الإصابة بأمراض قلب خطيرة

وشدد على أن الإصابة بأمراض قلب خطيرة في سن صغيرة، مثل 19 عامًا، وتُعد نادرة، باستثناء بعض الحالات الخاصة، كمن لديهم تاريخ مرضي مع الحمى الروماتيزمية، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية قادرة على اكتشافها بسهولة.