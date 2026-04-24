apple watch يمكنها رصد أمراض القلب عند الأطفال

يبدو أن مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء سيشهد تطورات وطفرات تقنية في المستقبل القريب، ليصبح دورها أكبر وأهم من مجرد ارتداها مثل أي قطعة إكسسوار.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني كشفت دراسة حديثة أن ساعة آبل الذكية يمكنها مراقبة صحة الأطفال والمراهقين من أصحاب الحالات القلبية الغير مشخصة.

من خلال التطور الذي يشمل المستشعرات الحيوية في هذه الساعات، وعلى جانب آخر النقلة النوعية للخوارزميات التحليلية لهذه الساعات ممكا يمكنها من القراءة بمنتهى الدقة وتعوض عن الأجهزة الطبية التي يتذكر منها الأطفال عند ارتدائها لفترات طويلة.

وأثبتت الدراسة أن لهذه الساعات كفاءة ملحوظة في رصد اضطرابات النظام القلبي، وهي الدراسة بحثية الحديثة التي تم طرحها بمؤتمر جمعية إيقاع القلب لعام 2026.

شملت الدراسة 107 فرد من الأطفال والمراهقين، وحوالي 79% من قراءات تخطيط القلب (ECG) التي تم استخدام الساعة بها عند حدوث نوبات تسارع للقلب كانت بجودة عالية.

الأمر الذي مكن ألأطباء من تحليلها والاستعانة بها لعلاج المرضى، وهو مايبشر بمستقبل رعاية صحية أفضل للأجيال القادمة.

مما يؤدي للتقليل من الشعور بالقلق والإزعاج لدى الأطفال، وبالتالي ارتدائها طوال الوقت ومراقبة فحوصاتهم بمنتهى الأريحية.