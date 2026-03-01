مزايا متوقعة في ساعة Apple Watch Ultra 4 هذا الخريف

كشفت منصة 9to5Mac أن ساعة Apple Watch Ultra 4 المنتظر إطلاقها في خريف هذا العام قد تحصل على مجموعة جديدة تمامًا من المستشعرات الصحية، استنادًا إلى تقرير من موقع Digitimes يعتمد على مصادر من سلسلة التوريد.​

أوضحت Digitimes أن آبل تخطط لمضاعفة عدد مكونات المستشعرات في الجيل الجديد، في خطوة تستهدف تقليل اعتماد الساعة على «تخمينات» الخوارزميات وتحسين جودة القياسات الصحية مباشرة من العتاد، وهو ما قد ينعكس أيضًا على أداء أفضل وعمر بطارية أطول.

تغييرات في التصميم الخارجي للساعة

أشارت 9to5Mac إلى أن تقرير Digitimes يتحدث كذلك عن «تعديلات في التصميم الخارجي» لساعة Apple Watch Ultra 4، من دون تحديد مدى حجم هذا التغيير، خاصة بعد إلغاء خطط سابقة لاعتماد شاشات microLED في هذا الجيل.

أكدت المنصة أن بعض الشائعات المبكرة كانت تتوقع «إعادة تصميم كبيرة» للساعة، لكن تقارير أحدث تميل إلى أن التغييرات قد تكون أقل درامية من المتوقع، مع احتمال الاكتفاء بضبط أبعاد الهيكل أو شكل الأزرار ومواد التصنيع بدل تغيير كامل للهوية التصميمية.

احتمال إضافة Touch ID إلى ألترا 4

أوضحت 9to5Mac، نقلًا عن تقرير من Macworld كتبه فيليبي إسبوزيتو، أن شيفرات داخلية مسربة من أنظمة آبل تشير إلى أن الشركة تختبر دعم تقنية Touch ID في موديلات Apple Watch المقررة لعام 2026، بينها Apple Watch Ultra 4.​

أشارت الشيفرات إلى اسم داخلي «AppleMesa» كان يُستخدم سابقًا للدلالة على Touch ID في أجهزة آبل، مع ترجيحات بأن يتكامل مستشعر البصمة في زر الجانب أو التاج الرقمي Digital Crown أو زر Action، لتسهيل إلغاء قفل الساعة وتوثيق عمليات Apple Pay دون الحاجة لإدخال رمز المرور في كل مرة.

تحسينات متوقعة في كفاءة استهلاك الطاقة وعمر البطارية

أكد تقرير Digitimes، بحسب 9to5Mac، أن Apple Watch Ultra 4 ستقدّم «تحسنًا ملحوظًا» في كفاءة استهلاك الطاقة، سواء عبر اعتماد شريحة S جديدة أكثر كفاءة أو نتيجة لاستخدام جيل المستشعرات الجديد الأقل استهلاكًا للطاقة.

أوضحت المنصة أن ساعة Apple Watch Ultra 3 كانت أول نموذج في سلسلة ألترا يحصل على ترقية فعلية لعمر البطارية، وتشير التسريبات إلى أن ألترا 4 قد تواصل هذا الاتجاه، مع احتمال أن تختار آبل إما زيادة زمن التشغيل الفعلي، أو الحفاظ على الزمن الحالي مع تقليص حجم البطارية لترك مساحة داخلية لمزيد من المكونات والمستشعرات.

غياب ميزة قياس سكر الدم هذا العام رغم استمرار التطوير

أشارت 9to5Mac إلى أن آبل تواصل منذ سنوات العمل على تطوير مستشعر غير جراحي لقياس مستوى السكر في الدم عبر ساعة Apple Watch، وتؤكد تقارير مختلفة تحقيق تقدم في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.​

أكدت المنصة مع ذلك أن هذه الميزة، رغم أهميتها، ليست متوقعة في جيل Apple Watch Ultra 4 لعام 2026 وفق أحدث التسريبات، وأن التركيز في هذا الجيل سينصب بشكل أكبر على تحسينات في دقة المستشعرات الحالية، وإضافة Touch ID، ورفع كفاءة الطاقة، مع بعض التعديلات على التصميم الخارجي.