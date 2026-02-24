قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تؤكد اقتراب إطلاق منافسها الاقتصادي لـ Apple AirTag رسميا

شاومي
شاومي
احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck أن شاومي أدرجت رسميًا جهاز تتبع جديد باسم Xiaomi Tag على موقعها العالمي، في خطوة تؤكد اقتراب إطلاقه عالميًا كمنافس مباشر لملحق أبل AirTag وسامسونج Galaxy SmartTag 2.​

أوضحت المنصة أن الشركة تستعد للكشف عن الجهاز رسميًا خلال حدث عالمي في 28 فبراير 2026، وهو نفس الموعد الذي تخطط فيه شاومي للإعلان عن هواتف Xiaomi 17 Ultra ومنتجات أخرى، ليكون Xiaomi Tag جزءًا من منظومة الإكسسوارات الذكية الجديدة.

سعر أقل من AirTag ودعم لأندرويد وآيفون

أشارت منصة News18 في تقرير سابق إلى أن Xiaomi Tag سيُطرح بسعر أقل من 25 دولارًا تقريبًا، ما يجعله أرخص من Apple AirTag، مع تقديم دعم للعمل على أكثر من منصة بدل الاقتصار على نظام واحد.​

أكد التقرير أن الجهاز يعتمد على اتصال بلوتوث منخفض الطاقة، مع دعم الاندماج في شبكات «العثور على الجهاز» مثل Google Find My Device، إلى جانب تقارير أحدث أشارت إلى ظهور نسخ من الجهاز في قوائم تجارية أوروبية بدعم تكاملي مع شبكات أبل وجوجل معًا، ما يضمن تغطية أوسع في تتبع الأغراض المفقودة.​​

نسختان من Xiaomi Tag

أوضحت منصة Gizmochina أن تسريبات من المبرمج والمسرّب المعروف Kacper Skrzypek كشفت عن نية شاومي طرح Xiaomi Tag في نسختين مختلفتين: نسخة أساسية تعتمد على البلوتوث فقط، ونسخة أعلى تدعم تقنية Ultra‑Wideband (UWB) للتحديد الدقيق لموقع العنصر المفقود على مسافة قصيرة، بشكل مشابه لميزة Precision Finding في AirTag.​

أشارت التسريبات إلى أن تصميم Xiaomi Tag يشبه إلى حد كبير Galaxy SmartTag 2 من سامسونج، مع هيكل خفيف الوزن واعتماد بطارية دائرية من نوع CR2032 قابلة للاستبدال، ما يتيح عمر استخدام طويل يصل عادة إلى عدة أشهر قبل الحاجة إلى تغيير البطارية.​​

إطلاق أولي في الصين ثم طرح عالمي لاحقًا

أكدت Gizmochina أن شاومي ستطرح Xiaomi Tag في البداية في السوق الصيني كما هي عادتها مع معظم أجهزتها الجديدة، على أن يتوسع التوفر لاحقًا إلى أسواق عالمية مختارة، مستفيدة من تكامله مع HyperOS ومنظومة أجهزتها المختلفة من الهواتف والساعات والأجهزة القابلة للارتداء.​

أوضحت Notebookcheck أن إدراج المنتج على الموقع العالمي وتأكيد موعد الإعلان في 28 فبراير يعززان التوقعات بأن شاومي لن تحصر هذا الملحق في السوق المحلي فقط، بل تستهدف منافسة AirTag وسامسونج وMotorola ومصنّعين آخرين في سوق أجهزة التتبع الاقتصادية على مستوى دولي.

شاومي Notebookcheck Galaxy SmartTag 2 سامسونج AirTag

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون قائما على العلامات الشرعية

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

