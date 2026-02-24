شاومي تؤكد اقتراب إطلاق منافسها الاقتصادي لـ Apple AirTag رسميا

كشفت منصة Notebookcheck أن شاومي أدرجت رسميًا جهاز تتبع جديد باسم Xiaomi Tag على موقعها العالمي، في خطوة تؤكد اقتراب إطلاقه عالميًا كمنافس مباشر لملحق أبل AirTag وسامسونج Galaxy SmartTag 2.​

أوضحت المنصة أن الشركة تستعد للكشف عن الجهاز رسميًا خلال حدث عالمي في 28 فبراير 2026، وهو نفس الموعد الذي تخطط فيه شاومي للإعلان عن هواتف Xiaomi 17 Ultra ومنتجات أخرى، ليكون Xiaomi Tag جزءًا من منظومة الإكسسوارات الذكية الجديدة.

سعر أقل من AirTag ودعم لأندرويد وآيفون

أشارت منصة News18 في تقرير سابق إلى أن Xiaomi Tag سيُطرح بسعر أقل من 25 دولارًا تقريبًا، ما يجعله أرخص من Apple AirTag، مع تقديم دعم للعمل على أكثر من منصة بدل الاقتصار على نظام واحد.​

أكد التقرير أن الجهاز يعتمد على اتصال بلوتوث منخفض الطاقة، مع دعم الاندماج في شبكات «العثور على الجهاز» مثل Google Find My Device، إلى جانب تقارير أحدث أشارت إلى ظهور نسخ من الجهاز في قوائم تجارية أوروبية بدعم تكاملي مع شبكات أبل وجوجل معًا، ما يضمن تغطية أوسع في تتبع الأغراض المفقودة.​​

نسختان من Xiaomi Tag

أوضحت منصة Gizmochina أن تسريبات من المبرمج والمسرّب المعروف Kacper Skrzypek كشفت عن نية شاومي طرح Xiaomi Tag في نسختين مختلفتين: نسخة أساسية تعتمد على البلوتوث فقط، ونسخة أعلى تدعم تقنية Ultra‑Wideband (UWB) للتحديد الدقيق لموقع العنصر المفقود على مسافة قصيرة، بشكل مشابه لميزة Precision Finding في AirTag.​

أشارت التسريبات إلى أن تصميم Xiaomi Tag يشبه إلى حد كبير Galaxy SmartTag 2 من سامسونج، مع هيكل خفيف الوزن واعتماد بطارية دائرية من نوع CR2032 قابلة للاستبدال، ما يتيح عمر استخدام طويل يصل عادة إلى عدة أشهر قبل الحاجة إلى تغيير البطارية.​​

إطلاق أولي في الصين ثم طرح عالمي لاحقًا

أكدت Gizmochina أن شاومي ستطرح Xiaomi Tag في البداية في السوق الصيني كما هي عادتها مع معظم أجهزتها الجديدة، على أن يتوسع التوفر لاحقًا إلى أسواق عالمية مختارة، مستفيدة من تكامله مع HyperOS ومنظومة أجهزتها المختلفة من الهواتف والساعات والأجهزة القابلة للارتداء.​

أوضحت Notebookcheck أن إدراج المنتج على الموقع العالمي وتأكيد موعد الإعلان في 28 فبراير يعززان التوقعات بأن شاومي لن تحصر هذا الملحق في السوق المحلي فقط، بل تستهدف منافسة AirTag وسامسونج وMotorola ومصنّعين آخرين في سوق أجهزة التتبع الاقتصادية على مستوى دولي.