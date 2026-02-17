قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون زيادة أسعار.. شاومي تطلق سلسلة هواتف جديدة |إليك أهم موصفاتها

هواتف شاومي
هواتف شاومي
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي عن قرب إطلاقها لسلسلة هواتف Xiaomi 17 مع زيادة في السعر تتجاوز 20% ببعض المناطق.

وكشف تسريب جديد عن صورة مختلفة تمامًا لبقية العالم. فبحسب موقع Dealabs ، سيتم إطلاق هاتفي Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra عالميًا دون أي زيادة في السعر.

وأفاد موقع Dealabs أن شركة شاومي تُبقي أسعار هواتفها في أوروبا مطابقة لأسعار سلسلة Xiaomi 15 وتقدم الهواتف الجديدة تحسيناتٍ ملحوظة، خاصةً في سعة البطارية وكفاءتها.

هواتف شاومي


سعر وإطلاق هاتفي Xiaomi 17 و Xiaomi 17 Ultra 

شاومي 17

12 جيجابايت / 256 جيجابايت: 999 يورو
12 جيجابايت / 512 جيجابايت: 1099 يورو
الألوان: أسود، أخضر، أزرق، وردي
هاتف شاومي 17 ألترا

16 جيجابايت / 512 جيجابايت: 1499 يورو
16 جيجابايت / 1 تيرابايت: 1699 يورو
الألوان: أسود، أبيض، أخضر

ويكشف التقرير أيضاً عن تاريخ الإطلاق، ووفقاً له، سيتم إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 17 عالمياً في 28 فبراير 2026، قبيل انعقاد المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة.

لطالما استغلت شركة شاومي الأيام التي تسبق المؤتمر العالمي للجوال لجذب الانتباه قبل أن تكتظ قاعة العرض بالإعلانات المتنافسة، ويبدو أن هذا العام ليس مختلفاً.

مواصفات هاتفي شاومي 17 وألترا 

وبالنسبة للمواصفات، يتميز هاتف Xiaomi 17 بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.3 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ونظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسات لايكا. كما يتميز بعمر بطارية ممتاز بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.

هاتف شاومي 17 ألترا

ويُقدّم هاتف 17 Ultra أداءً متميزًا بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل ، وسعة تخزين 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 6800 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3، ويتمتعان بحماية IP68، ومكبرات صوت ستيريو، ودعم الصوت عالي الدقة.

أسعار هواتف أسعار هواتف شاومي هواتف Xiaomi 17 شركة شاومي سلسلة Xiaomi 15 المؤتمر العالمي للجوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل بالأقصر

لقاء اليوم

«القابضة للنقل البحري والبري» تحقق أرباح بقيمة 14.3 مليار جنيه

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الأكاديميين المعينين محافظين ونواب محافظين

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد