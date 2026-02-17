بدون زيادة أسعار.. شاومي تطلق سلسلة هواتف جديدة |إليك أهم موصفاتها

أعلنت شركة شاومي عن قرب إطلاقها لسلسلة هواتف Xiaomi 17 مع زيادة في السعر تتجاوز 20% ببعض المناطق.

وكشف تسريب جديد عن صورة مختلفة تمامًا لبقية العالم. فبحسب موقع Dealabs ، سيتم إطلاق هاتفي Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra عالميًا دون أي زيادة في السعر.

وأفاد موقع Dealabs أن شركة شاومي تُبقي أسعار هواتفها في أوروبا مطابقة لأسعار سلسلة Xiaomi 15 وتقدم الهواتف الجديدة تحسيناتٍ ملحوظة، خاصةً في سعة البطارية وكفاءتها.

هواتف شاومي



سعر وإطلاق هاتفي Xiaomi 17 و Xiaomi 17 Ultra

شاومي 17

12 جيجابايت / 256 جيجابايت: 999 يورو

12 جيجابايت / 512 جيجابايت: 1099 يورو

الألوان: أسود، أخضر، أزرق، وردي

هاتف شاومي 17 ألترا

16 جيجابايت / 512 جيجابايت: 1499 يورو

16 جيجابايت / 1 تيرابايت: 1699 يورو

الألوان: أسود، أبيض، أخضر

ويكشف التقرير أيضاً عن تاريخ الإطلاق، ووفقاً له، سيتم إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 17 عالمياً في 28 فبراير 2026، قبيل انعقاد المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة.

لطالما استغلت شركة شاومي الأيام التي تسبق المؤتمر العالمي للجوال لجذب الانتباه قبل أن تكتظ قاعة العرض بالإعلانات المتنافسة، ويبدو أن هذا العام ليس مختلفاً.

مواصفات هاتفي شاومي 17 وألترا

وبالنسبة للمواصفات، يتميز هاتف Xiaomi 17 بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.3 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ونظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسات لايكا. كما يتميز بعمر بطارية ممتاز بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.

هاتف شاومي 17 ألترا

ويُقدّم هاتف 17 Ultra أداءً متميزًا بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل ، وسعة تخزين 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 6800 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3، ويتمتعان بحماية IP68، ومكبرات صوت ستيريو، ودعم الصوت عالي الدقة.