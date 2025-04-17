بسعر لم يسبق له مثيل.. ساعة ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في ساعات G-SHOCK فقد أعلن موقع شركة G-SHOCK الإلكتروني عن طراز جديدوهو ساعة DW-5600BBR-1

ووفقا لموقع G-SHOCK تأتي الساعة بالعديد من الميزات الرائدة أبرزها شاشة LCD بإضاءة خلفية وهيكل أسود، وبعض اللمسات الحمراء و يأتي تلك التصميم بنسخة لونية من طراز DW-5600UBB-1 الكلاسيكي الأسود بالكامل، ويهدف إلى إضفاء لمسة جمالية قوية.

ميزات ساعة G-Shock DW-5600BBR-1

تتميز الساعة ببطارية تدوم لخمس سنوات، وإضاءة خلفية LED، وهيكل بلاستيكي وتعد من ميزات الساعة أيضا وضوح القراءة في الأضاءة الخافتة لوجود شاشة LCD أما عن إطار الساعة فياتي باللون الأسود بجانب بعض اللمسات الحمراء على الحزام والإطار ومن المتوقع قيام الشركة بإصدار المزيد من الموديلات بهذا اللون.

مواصفات ساعة G-Shock DW-5600BBR-1

أما عن تصميم ساعات DW-5600BBR-1 فهي تجمع بين المتانة ومظهرها الأنيق. وتحافظ على شكل DW-5600 المربع، المعروف بمقاومته للصدمات والماء وتباع ساعة G-Shock DW-5600BBR-1 بسعر 99.90 جنيهًا إسترلينيًا على موقع Casio الإلكتروني في المملكة المتحدة فهي تعد من الإصدارات المحدودة ولم تؤكد Casio ما إذا كانت ستطرح تلك الأصدار في اليابان أو مناطق أخرى