شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق سلسلة Xiaomi Pad 8 بشاشات مذهلة وأسعار منافسة

Xiaomi Pad 8
Xiaomi Pad 8
لمياء الياسين

أكدت شركة شاومي إطلاق جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 8 عالميا يوم 28 فبراير 2026،  ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك السعر وتاريخ التوفر، خلال حفل الإطلاق.

 المواصفات الرئيسية لجهاز شاومي اللوحي 8
 

ومن المتوقع أن يأتي جهاز لوحي ببطارية سعة 9200 مللي أمبير، وسيعمل بمعالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع. تم طرح هذه الشريحة في أكتوبر 2024، وهي موجهة للأجهزة المتميزة ذات المواصفات المتوسطة. من حيث الأداء، فهي أعلى من سنابدراجون 8 من الجيل الثالث، ولكنها أقل من معالج كوالكوم الرائد لعام 2024، سنابدراجون 8 إيليت.

Xiaomi Pad 8


جهاز شاومي اللوحي 8
تم إطلاق جهاز Xiaomi Pad 8 بشاشة مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. وتؤكد Xiaomi أن الشاشة توفر كثافة 345 بكسل لكل بوصة، وسطوعًا يصل إلى 800 شمعة/م²، وخاصية التعتيم الكامل للتيار المستمر، بالإضافة إلى حصولها على شهادة TÜV Rheinland لحماية العين الثلاثية.
ويعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، ويعمل بنظام HyperOS 3 المبني على Android 16. يضع المعالج الجهاز اللوحي في فئة الأداء المتميز، وهو مناسب للألعاب والإنتاجية وتعدد المهام. يدعم الصوت نظامًا رباعي السماعات مع تقنية Dolby Atmos

ميزات Xiaomi Pad 8

وبالنسبة للاتصال، فيتضمن الجهاز تقنية واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB من النوع C. كما تم دمج مستشعر بصمة الإصبع الجانبي لتعزيز الأمان البيومتري.
ويحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 9200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتشير شركة شاومي إلى أن سمكه 5.75 ملم ووزنه 485 غرامًا، مما يجعله نحيفًا وخفيف الوزن نسبيًا ضمن فئته.

جيميني 31 برو جهاز Xiaomi Pad 8 شركة شاومي Xiaomi Pad 8 جهاز لوحي سنابدراجون 8 الجيل الثالث

