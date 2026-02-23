شاومي تطلق سلسلة Xiaomi Pad 8 بشاشات مذهلة وأسعار منافسة

أكدت شركة شاومي إطلاق جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 8 عالميا يوم 28 فبراير 2026، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك السعر وتاريخ التوفر، خلال حفل الإطلاق.

المواصفات الرئيسية لجهاز شاومي اللوحي 8



ومن المتوقع أن يأتي جهاز لوحي ببطارية سعة 9200 مللي أمبير، وسيعمل بمعالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع. تم طرح هذه الشريحة في أكتوبر 2024، وهي موجهة للأجهزة المتميزة ذات المواصفات المتوسطة. من حيث الأداء، فهي أعلى من سنابدراجون 8 من الجيل الثالث، ولكنها أقل من معالج كوالكوم الرائد لعام 2024، سنابدراجون 8 إيليت.

Xiaomi Pad 8



جهاز شاومي اللوحي 8

تم إطلاق جهاز Xiaomi Pad 8 بشاشة مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. وتؤكد Xiaomi أن الشاشة توفر كثافة 345 بكسل لكل بوصة، وسطوعًا يصل إلى 800 شمعة/م²، وخاصية التعتيم الكامل للتيار المستمر، بالإضافة إلى حصولها على شهادة TÜV Rheinland لحماية العين الثلاثية.

ويعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، ويعمل بنظام HyperOS 3 المبني على Android 16. يضع المعالج الجهاز اللوحي في فئة الأداء المتميز، وهو مناسب للألعاب والإنتاجية وتعدد المهام. يدعم الصوت نظامًا رباعي السماعات مع تقنية Dolby Atmos

ميزات Xiaomi Pad 8

وبالنسبة للاتصال، فيتضمن الجهاز تقنية واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB من النوع C. كما تم دمج مستشعر بصمة الإصبع الجانبي لتعزيز الأمان البيومتري.

ويحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 9200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتشير شركة شاومي إلى أن سمكه 5.75 ملم ووزنه 485 غرامًا، مما يجعله نحيفًا وخفيف الوزن نسبيًا ضمن فئته.