شاومي تخفض أسعار سلسلة Xiaomi 15 عالميا لتصفية المخزون قبل إطلاق Xiaomi 17

كشفت منصة XiaomiTime أن شاومي أطلقت حملة عالمية لتخفيض أسعار هواتف سلسلة Xiaomi 15 بهدف تصفية المخزون المتبقي قبل الإطلاق العالمي المرتقب لهواتف Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra في 28 فبراير الجاري.

أوضحت المنصة أن الحملة تمتد خلال فترة محددة من 14 فبراير حتى 9 مارس، وتشمل تخفيضات مباشرة على السعر تصل حتى 30 يورو، إلى جانب خصم إضافي نسبته 15% مخصّص للطلاب بعد توثيق حالتهم عبر بوابات مخصّصة للتعليم.​

خصومات متدرجة وعروض خاصة للطلاب

أشارت XiaomiTime إلى أن شاومي تعتمد في هذه الحملة نظام خصومات متدرج، يبدأ من خصم 5 يورو على الطلبات التي تتجاوز 150 يورو، و15 يورو للطلبات فوق 300 يورو، و30 يورو للطلبات التي تزيد قيمتها عن 600 يورو، مع إمكانية الجمع بين هذه التخفيضات والخصم التعليمي الإضافي للطلاب.​

أكد التقرير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تصريف وحدات Xiaomi 15 المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite، قبل انتقال سلسلة Xiaomi 17 الجديدة إلى موقعها الرئيسي في فئة الهواتف الرائدة مع عودة الأسعار إلى مستويات الإطلاق المعتادة.

تصفية المخزون تمهيدًا للتخلي عن سلسلة Xiaomi 15

أوضحت منصة XiaomiTime في تقرير آخر أن الشركة تستعد لإيقاف بيع عدد من طرازات سلسلة Xiaomi 15 وفي مقدمتها Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra على مستوى عالمي، بعد أن أشارت تقارير من متاجر شاومي إلى أن السلسلة لم تحقق أهداف المبيعات وظلّت تشغل حيزًا كبيرًا في المخازن.​

أشارت المنصة إلى أن شاومي تخطط لإخراج هذه الهواتف تدريجيًا من الأسواق واستبدالها بسلسلة Xiaomi 17 الجديدة، في خطوة ترى الشركة أنها ضرورية لتفريغ سلاسل التوريد والمخزون لصالح الجيل الأحدث الذي يجلب تحسينات في الكاميرا والذكاء الاصطناعي ونظام HyperOS 3.

فرصة للحصول على هاتف رائد بسعر أقل

أكد التقرير أن سلسلة Xiaomi 15 ما زالت تقدّم مواصفات قوية على مستوى العتاد، من بينها شاشة OLED بقياس 6.36 بوصة وبطارية عالية السعة تصل إلى 5400 ملّي أمبير في الإصدار الأساسي و6000 ملّي أمبير في Xiaomi 15 Ultra مع نظام كاميرات مطور بالتعاون مع Leica، وهو ما يجعل العروض الحالية فرصة للحصول على هاتف رائد بسعر أقرب إلى الفئة المتوسطة.

أوضحت XiaomiTime أن هذه التخفيضات قد تختلف من دولة لأخرى تبعًا لسياسات الضرائب والتوزيع، لكنها أشارت إلى أن الأسواق الأوروبية والصينية تشهد عادة أكبر نسب خصم على هذه السلسلة، مع توقع استمرار العروض حتى اقتراب توفر سلسلة Xiaomi 17 على نطاق أوسع عالميًا.