بالصور

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، خاصة مع الرغبة في تقديم وجبة مختلفة تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية.

وتعد وصفة البطاطس المحشية على طريقة الشيف نادية السيد من أشهر الوصفات التي لاقت رواجًا كبيرًا، لما تتميز به من مذاق شهي وتكلفة اقتصادية تناسب كل الأسر، وإليكم الوصفة في السطور التالية.

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

مقادير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة:
3 كيلو من البطاطس متوسطة الحجم
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مفرومة

ثمرتين من الحزر المبشورة بشر خشن

2 فص ثوم مفروم
ثمرة فلفل أخضر مقطع شرائح صغيرة
كوب كبير من صلصة الطماطم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
ملعقة زيت أو سمنة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة خطوة بخطوة: 
ـ لتجهيز البطاطس : تُقشر البطاطس ويُزال جزء بسيط من قاعدتها لتثبيتها في الصينية.
ـ تُفرّغ من الداخل باستخدام ملعقة مع الحفاظ على الجوانب.
تشوح في القليل من الزيت حتى تأخد لون ذهبي من كل الجوانب لمدة 5 إلى 7 دقائق فقط.
ـ لتحضير حشوة اللحمة المفرومة: في مقلاة على النار يُسخن الزيت أو السمنة.
ـ يُشوح البصل حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم والفلفل.
ـ تُضاف اللحمة المفرومة وتُقلب جيدًا حتى يتغير لونها.

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

ـ يضاف الفلفل الرومي والجزر المبشور  مع الملح والفلفل والبهارات، وتُترك حتى تتسبك.
ـ لتسبيك الطماطم : يوضع البصل المفروم وعليه ثوم مهروس وعليه الطماطم والملح والفلفل والبهارات، وتُترك حتى تتسبك.

 ـ الحشو ودخول الفرن:
تُحشى البطاطس بخليط اللحمة وتُرص في صينية مدهونة وتحتها تقوير البطاطس وعليهم صلصلة الطماطم المسبكة.
ـ تدخل فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

تُعد البطاطس المحشية باللحمة المفرومة في الفرن من الأطباق الرئيسية المشبعة التي يمكن تقديمها بجانب السلطة الخضراء أو الأرز الأبيض، لتكون وجبة متكاملة تناسب العزومات والتجمعات العائلية.

طريقة عمل البطاطس المحشية البطاطس المحشية باللحمة المفرومة وصفة الشيف نادية السيد بطاطس محشية في الفرن طريقة عمل البطاطس باللحمة أكلات سهلة وسريعة وصفات اقتصادية أطباق رئيسية بالبطاطس

